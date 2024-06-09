Пьяный житель Витебска перелезал с балкона на балкон и крушил машины

Немного позже правоохранители обратили внимание на еще один видеоролик, главными героями которого были те же люди. Один из мужчин, рискуя своей жизнью, на приличной высоте, перелазил с одного балкона на другой.
Сотрудники Первомайского РОВД Витебска оперативно установили личность «человека-паука». Им оказался 25-летний неработающий житель областного центра. Со слов фигуранта, он вместе со знакомыми целый день употребляли алкоголь.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает Telegram-канал «Милиция Витебщины».