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Пьяный житель Витебска перелезал с балкона на балкон и крушил машины

Пьяные «геройства» жителя Витебска выявили сотрудники милиции при мониторинге сети Интернет. На одном из видео мужчина, находясь в компании других людей, наносил вред автомобилям, припаркованным на стоянке возле жилого дома в Витебске.

Источник: УВД Витебского облисполкома

Немного позже правоохранители обратили внимание на еще один видеоролик, главными героями которого были те же люди. Один из мужчин, рискуя своей жизнью, на приличной высоте, перелазил с одного балкона на другой.

Сотрудники Первомайского РОВД Витебска оперативно установили личность «человека-паука». Им оказался 25-летний неработающий житель областного центра. Со слов фигуранта, он вместе со знакомыми целый день употребляли алкоголь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство, сообщает Telegram-канал «Милиция Витебщины».