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Бизнесмена осудили за ложный донос в Атырау

Суд признал бизнесмена виновным по ч. 3 ст. 419 УК РК «Заведомо ложный донос» с обвинением в совершении тяжкого преступления. Ему грозило от трех до восьми лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Второй участник также был привлечен к ответственности за пособничество. Оба признали вину и раскаялись, в результате чего суд приговорил их к трем годам условно.

По информации издания atyrauoil.official, в сентябре 2023 года в полицию Атырау обратился предприниматель, занимающийся продажей дизельного топлива, с заявлением о краже 12 млн тенге из его автомобиля, припаркованного у банка. Полицейский сразу предупредил его о последствиях за ложные показания.

Следствие установило, что предприниматель сам организовал хищение. Он договорился со строителем, чтобы тот инсценировал кражу денег из машины, за что получил два млн тенге.