Бизнесмена осудили за ложный донос в Атырау

Второй участник также был привлечен к ответственности за пособничество. Оба признали вину и раскаялись, в результате чего суд приговорил их к трем годам условно.
По информации издания atyrauoil.official, в сентябре 2023 года в полицию Атырау обратился предприниматель, занимающийся продажей дизельного топлива, с заявлением о краже 12 млн тенге из его автомобиля, припаркованного у банка. Полицейский сразу предупредил его о последствиях за ложные показания.
Следствие установило, что предприниматель сам организовал хищение. Он договорился со строителем, чтобы тот инсценировал кражу денег из машины, за что получил два млн тенге.