Бизнесмена осудили за ложный донос в Атырау

По информации издания atyrauoil.official, в сентябре 2023 года в полицию Атырау обратился предприниматель, занимающийся продажей дизельного топлива, с заявлением о краже 12 млн тенге из его автомобиля, припаркованного у банка. Полицейский сразу предупредил его о последствиях за ложные показания.