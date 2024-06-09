Режим ЧС могут объявить на западе Казахстана

Соответствующее решение принял аким Таскалинского района ЗКО. Документ опубликовал на портале «Открытые НПА».
«Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории села Атамекен Таскалинского района. Назначить руководителем по ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера заместителя акима Таскалинского района Рауана Рахметуллина и поручить провести соответствующие мероприятия, вытекающие из данного решения», — говорится в проекте решения.
Как объяснил аким Таскалинского района Талгат Шакиров, 6 июня в селе Атамекен был сильный ветер, из-за этого сорвало крышу школьного спортзала площадью 450 квадратных метров.
«Школа была отремонтирована в 2020 году. И чтобы быстрее отремонтировать (после урагана. — прим.), вынесли на обсуждение введение режима ЧС. Ветер, по-моему, около 19 метров в секунду был. Очень сильный ветер, в одном ауле был только. И крышу спортзала сорвало полностью», — рассказал аким корреспонденту Tengrinews.kz.
Как сказано в пояснительной записке к документу, введение режима ЧС требует финансовых затрат из областного бюджета на восстановление ущерба. Сумма не уточняется. Как пояснил Талгат Шакиров, убытки еще подсчитывают.