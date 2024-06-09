Режим ЧС могут объявить на западе Казахстана

«Школа была отремонтирована в 2020 году. И чтобы быстрее отремонтировать (после урагана. — прим.), вынесли на обсуждение введение режима ЧС. Ветер, по-моему, около 19 метров в секунду был. Очень сильный ветер, в одном ауле был только. И крышу спортзала сорвало полностью», — рассказал аким корреспонденту Tengrinews.kz.