Водитель LADA Granta сбил девочку в Екатеринбурге

9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, выскочив из-за припаркованного автомобиля, сбили в Екатеринбурге. ДТП случилось вечером 8 июня на улице Громова, 136. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в ДГКБ № 9.
Мама несовершеннолетней пояснила полицейским, что в момент аварии она находилась дома, дочь гуляла с подружками на улице.
«С ребенком постоянно проговаривает правила безопасного поведения на дороге, почему сегодня дочь перешла дорогу в неположенном месте, пояснить не смогла», — рассказали в городской ГИБДД.
За рулем отечественного автомобиля находился 29-летний мужчина, он прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — трезв.
Материалы о происшествии направят в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района Екатеринбурга.