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Водитель LADA Granta сбил девочку в Екатеринбурге

9-летняя школьница перебегала дорогу в неположенном месте.

9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, выскочив из-за припаркованного автомобиля, сбили в Екатеринбурге. ДТП случилось вечером 8 июня на улице Громова, 136. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в ДГКБ № 9.

Мама несовершеннолетней пояснила полицейским, что в момент аварии она находилась дома, дочь гуляла с подружками на улице.

«С ребенком постоянно проговаривает правила безопасного поведения на дороге, почему сегодня дочь перешла дорогу в неположенном месте, пояснить не смогла», — рассказали в городской ГИБДД.

За рулем отечественного автомобиля находился 29-летний мужчина, он прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — трезв.

Материалы о происшествии направят в подразделение по делам несовершеннолетних Ленинского района Екатеринбурга.