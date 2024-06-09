Водитель LADA Granta сбил девочку в Екатеринбурге

9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неположенном месте, выскочив из-за припаркованного автомобиля, сбили в Екатеринбурге. ДТП случилось вечером 8 июня на улице Громова, 136. Ребенка с телесными повреждениями госпитализировали в ДГКБ № 9.