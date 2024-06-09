Reuters: в ДР Конго боевики убили более 40 мирных жителей

Власти обвинили в нападении группировку АДС. Она была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК, где они сейчас совершают атаки на военные и гражданские объекты.