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Reuters: в ДР Конго боевики убили более 40 мирных жителей

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 41 человек убит на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти и военных.

Источник: AP 2023

Вооруженные группы атаковали в ночь на 8 июня несколько деревень в районе Бени провинции Северное Киву, отмечает оно. Наряду с убитыми есть раненые, нападавшие сожгли много домов.

Власти обвинили в нападении группировку АДС. Она была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК, где они сейчас совершают атаки на военные и гражданские объекты.