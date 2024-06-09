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Пожар произошел на линии ЛРТ в Астане

Столичные огнеборцы тушили загорание на стройплощадке ЛРТ, передает агентство Kazinform.

— В Есильском районе произошло загорание тряпочного полотна на площади 80 кв.м. ️Силами МЧС загорание локализовано за 17 минут с момента вызова, — сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар ликвидирован в 20:24.

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