Пожар произошел на линии ЛРТ в Астане

— В Есильском районе произошло загорание тряпочного полотна на площади 80 кв.м. ️Силами МЧС загорание локализовано за 17 минут с момента вызова, — сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, пожар ликвидирован в 20:24.
Столичные огнеборцы тушили загорание на стройплощадке ЛРТ, передает агентство Kazinform.
— В Есильском районе произошло загорание тряпочного полотна на площади 80 кв.м. ️Силами МЧС загорание локализовано за 17 минут с момента вызова, — сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, пожар ликвидирован в 20:24.