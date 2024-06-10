Омичка заплатила почти сто тысяч рублей, чтобы продлить договор с оператором

В полиции рассказали, что за сутки с дистанционным хищением денег столкнулись 14 омичей. Именно столько жителей региона обратились в полицию. Попалась на уловку мошенников и 58-летняя жительница Кировского округа.
Омичке поступил звонок на телефон с неизвестного номера. Мужчина в трубке сказал, что он представитель сотового оператора. Незнакомец сообщил, что договор на оказание услуг истекает и необходимо его продлить. Женщине на телефон прислали смс-сообщение с кодом, который она продиктовала мошенникам. Таким образом, аферисты получили доступ к онлайн-банку омички и похитили деньги.
Женщина обратилась в полицию. Теперь злоумышленников ищут стражи порядка.
В УМВД России по Омской области напоминают, что нужно проявлять бдительность и не сообщать данные о картах, счетах и коды из сообщений незнакомцам.