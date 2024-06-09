В Курской области за сутки уничтожили 15 украинских дронов

Отмечается, что в течении дня обстреливались пункт пропуска «Суджа», село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, посёлок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Подчеркивается, что никто из жителей не пострадал. Кроме того, сбросы с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе были вблизи села Гордеевка, деревень Новоивановки и Воронок, посёлка Тёткино. Жертв также нет. Уточняется, что в Новоивановке и Воронок в результате атак повреждены линии электропередачи.