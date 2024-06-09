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В Курской области за сутки уничтожили 15 украинских дронов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что за сутки над территорией приграничья уничтожены 15 украинских беспилотников.

Источник: © РИА Новости

«Вечерняя сводка из приграничных районов Курской области от 9 июня 2024 года… Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 15 украинских дронов», — написал он в Telegram-канале.

Отмечается, что в течении дня обстреливались пункт пропуска «Суджа», село Горналь и деревня Куриловка Суджанского района, посёлок Волфинский, село Кульбаки и деревня Елизаветовка Глушковского района, сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района. Подчеркивается, что никто из жителей не пострадал. Кроме того, сбросы с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе были вблизи села Гордеевка, деревень Новоивановки и Воронок, посёлка Тёткино. Жертв также нет. Уточняется, что в Новоивановке и Воронок в результате атак повреждены линии электропередачи.