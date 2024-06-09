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В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы

МИНСК, 9 июн — РИА Новости. В Белоруссии задержаны школьники, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы, сообщает белорусский канал ОНТ.

Источник: Reuters

«В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества», — сообщает канал.

По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии — Могилёве, Витебске.

«Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы», — сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники.

Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах «очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад».

«Всего установят больше десятка подростков», — сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям — незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.

* Террористическая организация, запрещенная в России