В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали бомбы

«В адрес КГБ Беларуси пришел запрос о помощи и содействии. Отправитель — одна из самых мощных западных спецслужб, обнаружившая ряд телеграмм-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), которые буквально учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества», — сообщает канал.
По его информации, данные отдельных активных участников зарегистрированы в Белоруссии — Могилёве, Витебске.
«Реакция была мгновенной: фигуранты задержаны, сознались и рассказали, как готовили и взрывали бомбы», — сообщает ТВ, уточняя, что подрывателями были школьники.
Один из задержанных сообщил, что в этих Telegram-каналах «очень много проукраинских постов, люди призывали к ненависти к Российской Федерации и во всем хвалили Запад».
«Всего установят больше десятка подростков», — сообщает канал. По его данным, уголовное дело возбуждено по двум статьям — незаконные действия в отношении взрывчатых веществ и приготовление к акту терроризма.
* Террористическая организация, запрещенная в России