Украинские СМИ сообщили о частичном отключении света в Сумах и Сумской области

5 июня газета Financial Times сообщила, что на Украине выведены из строя более половины вырабатывающих мощностей энергетики. По информации издания, до начала российской спецоперации внутреннее производство электроэнергии на Украине составляло около 55 ГВт. Однако, по словам местных чиновников, в настоящее время их мощность упала ниже 20 ГВт.