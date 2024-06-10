«В Сумах и области частично пропал свет. Областной центр обесточен практически полностью», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В издании отметили, что на воскресенье, 9 июня, графики отключений по Украине не вводились.
Ранее, 6 июня, украинское минэнерго со ссылкой на главу ведомства Германа Галущенко сообщило, что ситуация в энергетике Украины значительно ухудшилась по сравнению с 2022—2023 годами, серьезно пострадали тепловые и гидроэлектростанции.
5 июня газета Financial Times сообщила, что на Украине выведены из строя более половины вырабатывающих мощностей энергетики. По информации издания, до начала российской спецоперации внутреннее производство электроэнергии на Украине составляло около 55 ГВт. Однако, по словам местных чиновников, в настоящее время их мощность упала ниже 20 ГВт.
До этого, 3 июня, депутат Верховной рады Сергей Нагорняк предупредил, что украинцам необходимо готовиться к длительным отключениям света в зимний период из-за сложной энергетической ситуации в стране. Тогда же глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что крупнейшая на Украине Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) находится в «очень затруднительном положении» из-за серьезных повреждений.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.