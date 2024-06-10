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Протестующие в Армении отправились к служебному входу парламента страны

Колонна протестующих во главе с архиепископом Багратом Галастаняном в Армении направилась к служебному входу парламента. Об этом 9 июня сообщил корреспондент «Известий» Айк Арутюнян.

«Протестующие в Ереване под предводительством Баграта (Галастаняна — Ред.), после того как кордоны полиции не пропустили их продвинуться к зданию парламента решили обойти здание с другой стороны. Сейчас колонна направляется к служебному входу парламента Армении», — сообщил он.

Ранее, 9 июня, портал News.am сообщал, что в Ереване началось протестное шествие к зданиям парламента и администрации. В этот день архиепископ Баграт Галстанян во время митинга на площади Республики заявил, что 11 июня оппозиционные депутаты Национального собрания инициируют заседание с повесткой отставки правительства.

Архиепископ Баграт сообщил, что оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента Пашиняна 9 мая. В этой связи в Ереване, на площади Республики, прошел митинг сторонников оппозиции. Позже во время акции в толпу въехал грузовик. На следующий день протесты продолжились. Было перекрыто несколько улиц, в частности один из ключевых проспектов — Азатутян.

Никол Пашинян, в свою очередь, назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы. По его словам, если некоторые священнослужители делают политическую заявку, это означает, что они признают свою неудачу в духовном лидерстве.

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном. Так, четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона при участии Галстаняна перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники начали шествие в Ереван.