Протестующие в Армении отправились к служебному входу парламента страны

«Протестующие в Ереване под предводительством Баграта (Галастаняна — Ред.), после того как кордоны полиции не пропустили их продвинуться к зданию парламента решили обойти здание с другой стороны. Сейчас колонна направляется к служебному входу парламента Армении», — сообщил он.
Ранее, 9 июня, портал News.am сообщал, что в Ереване началось протестное шествие к зданиям парламента и администрации. В этот день архиепископ Баграт Галстанян во время митинга на площади Республики заявил, что 11 июня оппозиционные депутаты Национального собрания инициируют заседание с повесткой отставки правительства.
Архиепископ Баграт сообщил, что оппозиция в Армении запускает процедуру импичмента Пашиняна 9 мая. В этой связи в Ереване, на площади Республики, прошел митинг сторонников оппозиции. Позже во время акции в толпу въехал грузовик. На следующий день протесты продолжились. Было перекрыто несколько улиц, в частности один из ключевых проспектов — Азатутян.
Никол Пашинян, в свою очередь, назвал церковь агентом влияния и пригрозил решить этот вопрос в ближайшие месяцы. По его словам, если некоторые священнослужители делают политическую заявку, это означает, что они признают свою неудачу в духовном лидерстве.
Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном. Так, четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона при участии Галстаняна перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники начали шествие в Ереван.