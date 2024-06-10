Протестующие в Армении отправились к служебному входу парламента страны

Протесты в Армении проходят с середины апреля. Они начались в Тавушской области, часть которой была затронута делимитацией с Азербайджаном. Так, четыре приграничных села перешли под контроль Баку. Тогда же жители региона при участии Галстаняна перекрыли трассу, ведущую из Армении в Грузию. Движение получило название «Тавуш во имя Родины», его участники начали шествие в Ереван.