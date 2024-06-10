Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Богомаз, в настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее, 9 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.
До этого, 8 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Атака была пресечена в 19:00. Тогда же стало известно, что над регионами были сбиты еще несколько украинских дронов — около 15:40, около 14:00, 12:15, 11:45, 11:20 и 10:40 мск.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.