Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью. Об этом 10 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Брянским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Богомаз, в настоящее время оперативные и экстренные службы работают на месте.

Ранее, 9 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.

До этого, 8 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Атака была пресечена в 19:00. Тогда же стало известно, что над регионами были сбиты еще несколько украинских дронов — около 15:40, около 14:00, 12:15, 11:45, 11:20 и 10:40 мск.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.