Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении БПЛА над регионом

До этого, 8 июня, в Министерстве обороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Атака была пресечена в 19:00. Тогда же стало известно, что над регионами были сбиты еще несколько украинских дронов — около 15:40, около 14:00, 12:15, 11:45, 11:20 и 10:40 мск.