Молодой парень утонул в Мангистауской области

Трагедия произошла на необорудованном для купания месте.
Сотрудники ДЧС спасли тонущего отца.
МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде.
«Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!».
В 25 километрах от Актау на канале «Шора» утонул молодой парень 2003 года рождения, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Трагедия произошла на необорудованном для купания месте.
Сотрудники ДЧС спасли тонущего отца.
МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде.
«Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!».