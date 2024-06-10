Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодой парень утонул в Мангистауской области

В 25 километрах от Актау на канале «Шора» утонул молодой парень 2003 года рождения, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Источник: EL.kz

Трагедия произошла на необорудованном для купания месте.

Сотрудники ДЧС спасли тонущего отца.

МЧС призывает всех граждан соблюдать правила поведения на воде.

«Не купайтесь в незнакомых и необорудованных местах!».

просят спасатели.