Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла в Каратузском районе Красноярского края.
В пятницу вечером на 31 километре автодороги между населенными пунктами Кочергино и Каратузское столкнулись Toyota Highlander и УАЗ с прицепом.
Водитель и два пассажира иномарки погибли; водитель отечественного внедорожника госпитализирован с тяжелыми травмами, рассказали в региональном главке полиции.
По информации сотрудников Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд УАЗа на встречную полосу. Известно также, что люди, ехавшие в японском кроссовере, не были пристегнуты ремнями безопасности.