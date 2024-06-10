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Три человека погибли в ДТП на юге Красноярского края

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла в Каратузском районе Красноярского края.

Источник: Российская газета

Смертельная авария с участием двух автомобилей произошла в Каратузском районе Красноярского края.

В пятницу вечером на 31 километре автодороги между населенными пунктами Кочергино и Каратузское столкнулись Toyota Highlander и УАЗ с прицепом.

Водитель и два пассажира иномарки погибли; водитель отечественного внедорожника госпитализирован с тяжелыми травмами, рассказали в региональном главке полиции.

По информации сотрудников Госавтоинспекции, причиной аварии стал выезд УАЗа на встречную полосу. Известно также, что люди, ехавшие в японском кроссовере, не были пристегнуты ремнями безопасности.