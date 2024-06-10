Девочек 3 и 14 лет насмерть сбили в Есике

Видео, снятое на месте трагедии, появилось в Instagram-аккаунте kris_p_issyk.
«Вечером 8 июня в 21:10 в районе дачи сбили 14-летнюю и трехлетнюю девочку. Девочки скончались на месте ДТП», — говорится в подписи к посту.
В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили этот факт.
Как сообщили в полиции, 8 июня водитель Mercedes Benz, следуя по улице Алтын адам аллеясы в городе Есик, допустил наезд на двух несовершеннолетних девочек.
В результате ДТП обе девочки погибли на месте. Водитель автомашины водворен в ИВС.
«По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.