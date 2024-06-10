Приставы взыскивают с обвиняемого в теракте в «Крокусе» штраф за нарушение ПДД

Нарушение произошло в день теракта в Брянской области, в которой был задержан автомобиль Renault Symbol обвиняемых в теракте. Машина была куплена за несколько дней до нападения у Диловара Исломова, который также проходит фигурантам дела. Приставы планируют взыскать штраф и с него: в январе 2023 года он нарушил правила дорожного движения в Тверской области Исполнительное производство было заведено после теракта — в апреле 2024-го.