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Приставы взыскивают с обвиняемого в теракте в «Крокусе» штраф за нарушение ПДД

В отношении обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева выписаны два штрафа на 2 тыс. руб. за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в день теракта — 22 марта. Судебные приставы намерены взыскать 2 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

На данные Федеральной службы судебных приставов обратило внимание «РИА Новости». Исполнительное производство было заведено 4 июня Межрайонным отделом судебных приставов по взысканию штрафов специально уполномоченных органов по городу Новосибирску. У Мирзоева была прописка в этом городе.

Нарушение произошло в день теракта в Брянской области, в которой был задержан автомобиль Renault Symbol обвиняемых в теракте. Машина была куплена за несколько дней до нападения у Диловара Исломова, который также проходит фигурантам дела. Приставы планируют взыскать штраф и с него: в январе 2023 года он нарушил правила дорожного движения в Тверской области Исполнительное производство было заведено после теракта — в апреле 2024-го.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали больше 140 человек, больше 550 пострадали.

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