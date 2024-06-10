Двое рабочих скончались в животноводческом комплексе в Приморье

В ночь на 10 июня двое рабочих очищали и обслуживали систему обеззараживания и хранения отходов животноводческого комплекса в селе Степно Приморского края. Они не вернулись домой, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Тела 48-летнего и 46-летнего мужчин обнаружили в техническом помещении. Прокуратура Михайловского района проводит проверку по факту происшествия. Специалисты оценят, как на предприятии относятся к технике безопасности и исполняют требования законодательства по охране труда. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль.
Ранее «КП» писала о сотрудниках разных компаний, которые скончались прямо на рабочем месте. Один из них тянул электрический провод, упал и умер. Также зафиксировали несчастные случаи.