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Двое рабочих скончались в животноводческом комплексе в Приморье

Прокуратура проводит проверку по факту их гибели.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 10 июня двое рабочих очищали и обслуживали систему обеззараживания и хранения отходов животноводческого комплекса в селе Степно Приморского края. Они не вернулись домой, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Тела 48-летнего и 46-летнего мужчин обнаружили в техническом помещении. Прокуратура Михайловского района проводит проверку по факту происшествия. Специалисты оценят, как на предприятии относятся к технике безопасности и исполняют требования законодательства по охране труда. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль.

Ранее «КП» писала о сотрудниках разных компаний, которые скончались прямо на рабочем месте. Один из них тянул электрический провод, упал и умер. Также зафиксировали несчастные случаи.

несчастный случай