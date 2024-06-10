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Авто, набитый икрой и осетром, уходя от погони, перевернулся на трассе в Хабаровском крае

Водитель попытался скрыться через переднее пассажирское место, но был задержан полицейскими.

Источник: ГУ МВД

В Ульчском районе сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 40 килограммов икры и фрагменты мороженого осетра, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2024» в Ульчском районе сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Комсомольскому району при движении по трассе подали сигнал об остановке движущемуся им навстречу водителю автомобиля. Однако машина не остановилась. После чего сотрудники дорожно-патрульной службы начали преследование указанного автомобиля. На 300 км автодороги Селихино-Николаевск-на-Амуре нарушитель не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. Водитель транспортного средства предпринял попытку скрыться через переднее пассажирское место, но был задержан полицейскими. При досмотре в салоне автомобиля были обнаружены запрещенные к обороту виды рыб, занесенные Красную книгу Российской Федерации.

Общее количество изъятого составило более 40 кг икры осетровых видов рыб, 1 экземпляр рыбы осетровых видов в копченом виде и 9 кусков аналогичной рыбы в мороженом виде.

Отделом дознания ОМВД России по Ульчскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального пресечения — подписка о невыезде.

Биоресурсы изъяты и помещены на ответственное хранение.