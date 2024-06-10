Авто, набитый икрой и осетром, уходя от погони, перевернулся на трассе в Хабаровском крае

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Путина 2024» в Ульчском районе сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Комсомольскому району при движении по трассе подали сигнал об остановке движущемуся им навстречу водителю автомобиля. Однако машина не остановилась. После чего сотрудники дорожно-патрульной службы начали преследование указанного автомобиля. На 300 км автодороги Селихино-Николаевск-на-Амуре нарушитель не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет с дальнейшим опрокидыванием. Водитель транспортного средства предпринял попытку скрыться через переднее пассажирское место, но был задержан полицейскими. При досмотре в салоне автомобиля были обнаружены запрещенные к обороту виды рыб, занесенные Красную книгу Российской Федерации.