Глава СКР потребовал доклад из-за угроз инспектору в Новосибирской области

Напомним, 28 мая 2021 года в Новосибирской области сотрудники ДПС гнались за тонированным автомобилем, в котором ехали три человека. Догнав, между полицейскими и нарушителями началась потасовка, в ходе которой инспектор Александр Гусев выстрелил в 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Он скончался.
СКР прекратили дело в отношении Гусева в связи с отсутствием состава преступления. Однако, в СМИ появилась информация, что инспектору угрожает диаспора, а со службы его пытаются выгнать.
Следователи проводят доследственную проверку по статье «Угроза убийством». Дело на контроле Александра Бастрыкина.