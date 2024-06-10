Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СКР потребовал доклад из-за угроз инспектору в Новосибирской области

Полицейского донимает азербайджанская диаспора.

Источник: Соцсети

Напомним, 28 мая 2021 года в Новосибирской области сотрудники ДПС гнались за тонированным автомобилем, в котором ехали три человека. Догнав, между полицейскими и нарушителями началась потасовка, в ходе которой инспектор Александр Гусев выстрелил в 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Он скончался.

СКР прекратили дело в отношении Гусева в связи с отсутствием состава преступления. Однако, в СМИ появилась информация, что инспектору угрожает диаспора, а со службы его пытаются выгнать.

Следователи проводят доследственную проверку по статье «Угроза убийством». Дело на контроле Александра Бастрыкина.

СК