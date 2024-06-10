Глава СКР потребовал доклад из-за угроз инспектору в Новосибирской области

Напомним, 28 мая 2021 года в Новосибирской области сотрудники ДПС гнались за тонированным автомобилем, в котором ехали три человека. Догнав, между полицейскими и нарушителями началась потасовка, в ходе которой инспектор Александр Гусев выстрелил в 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Он скончался.