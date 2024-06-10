Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчеты гаубиц «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

Расчет 152-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19 «Мста-СМ2» группировки войск «Запад» в рамках контрбатарейной борьбы уничтожил реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине населенного пункта Ямполь Краматорского района Донецкой области. Об этом 10 июня сообщает Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

В военном ведомстве указали, что военнослужащие подразделения разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» с помощью высотного дрона-разведчика обнаружили расчет кочующей боевой машины РСЗО «Град» ВСУ, ведущий огонь в сторону российских позиций с окраины населенного пункта Ямполь. После окончания стрельбы украинские военнослужащие незамедлительно покинули позицию и попытались спрятать машину в лесном массиве.

Отмечается, что точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления артиллерией и дежурным орудиям. После наведения на цель расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «МСТА-СМ2», выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе.

«Цель бывают совсем разные — начиная с пехоты, заканчивая артиллерийскими орудиями. Противник огрызается, отвечает ответным артиллерийским огнём, запускает дроны-камикадзе, разведывательные дроны. Расчет дежурит целый день, находится на связи. Как приходит точка — расчет приходит к орудию, размаскировывается, выезжает на точку огневую, откуда работаем, наводится на цель и работает», — рассказал о боевой работе своих подчиненных командир орудия «Мста-СМ2» с позывным Буран.

Артиллерийская система 2С19М2 «Мста-СМ2» обладает автоматизированной системой управления огнем, увеличенной прицельной скорострельностью, а также возможностью применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.

Ранее, 9 июня, Минобороны РФ показало, как артиллеристы из группировки ВС РФ «Запад» вместе с расчетом из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» уничтожили 120-миллиметровый миномет ВСУ. Сначала разведка с помощью беспилотника вычислила позицию миномета, а расчет «Рапиры» уничтожил его прямым попаданием.

В тот же день Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-80БВМ 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Этой работой танкисты помогают продвижению штурмовых групп ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.