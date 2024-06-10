В военном ведомстве указали, что военнослужащие подразделения разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Запад» с помощью высотного дрона-разведчика обнаружили расчет кочующей боевой машины РСЗО «Град» ВСУ, ведущий огонь в сторону российских позиций с окраины населенного пункта Ямполь. После окончания стрельбы украинские военнослужащие незамедлительно покинули позицию и попытались спрятать машину в лесном массиве.
Отмечается, что точные координаты украинской РСЗО были переданы на пункт управления артиллерией и дежурным орудиям. После наведения на цель расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «МСТА-СМ2», выполнив несколько выстрелов, успешно поразил боевую машину ВСУ и находящийся в ней экипаж в момент попытки замаскироваться в лесополосе.
«Цель бывают совсем разные — начиная с пехоты, заканчивая артиллерийскими орудиями. Противник огрызается, отвечает ответным артиллерийским огнём, запускает дроны-камикадзе, разведывательные дроны. Расчет дежурит целый день, находится на связи. Как приходит точка — расчет приходит к орудию, размаскировывается, выезжает на точку огневую, откуда работаем, наводится на цель и работает», — рассказал о боевой работе своих подчиненных командир орудия «Мста-СМ2» с позывным Буран.
Артиллерийская система 2С19М2 «Мста-СМ2» обладает автоматизированной системой управления огнем, увеличенной прицельной скорострельностью, а также возможностью применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи.
Ранее, 9 июня, Минобороны РФ показало, как артиллеристы из группировки ВС РФ «Запад» вместе с расчетом из 100-миллиметровых противотанковых орудий МТ-12 «Рапира» уничтожили 120-миллиметровый миномет ВСУ. Сначала разведка с помощью беспилотника вычислила позицию миномета, а расчет «Рапиры» уничтожил его прямым попаданием.
В тот же день Министерство обороны России сообщило, что экипажи танков Т-80БВМ 42-й гвардейской дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили огневую точку ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Этой работой танкисты помогают продвижению штурмовых групп ВС РФ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.