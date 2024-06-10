Танкисты ВС РФ применили тактику «танковая карусель» для уничтожения опорника ВСУ

«Танкисты Южной группировки войск применением тактики “танковой карусели” уничтожили опорный пункт ВСУ на донецком направлении. В ходе ведения воздушной разведки операторами беспилотных летательных аппаратов были выявлены артиллерийский расчет, замаскированное артиллерийское орудие и попытка проведения ротации украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. Командованием соединения было принято решение уничтожить выявленные цели огнем из танков», — сказали в министерстве.
Там уточнили, что экипажи танков Т-80БВМ общевойскового объединения группировки, используя складки местности, оперативно выдвинулись на огневую позицию и точным огнем уничтожили вражеские цели.
В Минобороны отметили, что танкисты выполняют боевые задачи с закрытых огневых позиций, в том числе применяя тактику «танковой карусели». Огневое поражение ведется на расстоянии около трех километров. По завершении боевой работы танковые экипажи быстро перемещаются с огневой позиции, маскируются и пополняют боекомплект, чтобы быть в готовности выполнить поставленные задачи.
«Экипажи танков Т-80БВМ общевойскового объединения Южной группировки войск ежедневно уничтожают вражеские позиции украинских националистов, не давая возможности на проведение ротаций подразделений и подвоза боеприпасов на донецком направлении», — добавили в министерстве.