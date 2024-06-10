Танкисты ВС РФ применили тактику «танковая карусель» для уничтожения опорника ВСУ

В Минобороны отметили, что танкисты выполняют боевые задачи с закрытых огневых позиций, в том числе применяя тактику «танковой карусели». Огневое поражение ведется на расстоянии около трех километров. По завершении боевой работы танковые экипажи быстро перемещаются с огневой позиции, маскируются и пополняют боекомплект, чтобы быть в готовности выполнить поставленные задачи.