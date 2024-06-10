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В Новосибирске с конца апреля ищут пропавшего 48-летнего мужчину

В Новосибирске без вести пропал 48-летний Таковенко Александр Валерьевич. Об этом сообщили в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» социальной сети «ВКонтакте».

Источник: Соцсети

Волонтеры уточняют, что мужчина пропал 27 апреля в Дзержинском районе Новосибирска — с того дня о его местонахождении ничего не известно. На связь сибиряк не выходит.

Приметы пропавшего мужчины: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза.

В день исчезновения новосибирец был одет в чёрную куртку, серый или синий свитер, чёрные штаны и чёрные полуботинки.

Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Таковенко, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов: 8 (800) 700−54−52 или 112.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске девочка-подросток получила травму, выходя из автобуса.

Егор САФРОНОВ.