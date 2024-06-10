В Новосибирске с конца апреля ищут пропавшего 48-летнего мужчину

Волонтеры уточняют, что мужчина пропал 27 апреля в Дзержинском районе Новосибирска — с того дня о его местонахождении ничего не известно. На связь сибиряк не выходит.
Приметы пропавшего мужчины: рост 168 сантиметров, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы, карие глаза.
В день исчезновения новосибирец был одет в чёрную куртку, серый или синий свитер, чёрные штаны и чёрные полуботинки.
Всех тех, кому что-либо известно о местонахождении Александра Таковенко, волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят сообщить об этом по номерам телефонов:
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске девочка-подросток получила травму, выходя из автобуса.
Егор САФРОНОВ.