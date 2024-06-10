Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми 8-летний мальчик сел за руль квадроцикла и сбил 6-летнего ребёнка

Происшествие случилось на улице Героев Хасана.

Источник: Аргументы и факты

Мальчик в возрасте восьми лет сел за руль квадроцикла и сбил 6-летнего ребёнка, сообщили сайту perm.aif.ru в МВД по Пермскому краю.

ДТП произошло на улице Героев Хасана днём 8 июня. В полиции уточнили, что восьмилетний мальчик скрылся с места происшествия после того, как наехал на другого ребёнка.

«Пострадавший доставлен в больницу. Предварительно установлено, что школьник взял квадроцикл без разрешения взрослых. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали perm.aif.ru в полиции.