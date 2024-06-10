Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

«На основе опыта, полученного в ходе эксплуатации авиационной техники, для выполнения задач, связанных с СВО, кроме подготовки самолетов к вылету, мы осуществляем разработку и внедрение новых научных решений через научную работу, на основе которых конструктора и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения и дополнительные мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов», — цитируется в сообщении инженер авиационной службы эскадрильи Су-34 Андрей.