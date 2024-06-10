Авиация нанесла удар по опорному пункту и живой силе ВСУ

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Восток”. Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, истребители благополучно вернулись на аэродром вылета.
«На основе опыта, полученного в ходе эксплуатации авиационной техники, для выполнения задач, связанных с СВО, кроме подготовки самолетов к вылету, мы осуществляем разработку и внедрение новых научных решений через научную работу, на основе которых конструктора и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения и дополнительные мероприятия, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов», — цитируется в сообщении инженер авиационной службы эскадрильи Су-34 Андрей.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.