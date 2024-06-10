Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования

В ведомстве отметили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования «Корт-Б» с установленным колейным минным тралом, позволяющим обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые позволяет саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении.