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Под Авдеевкой применили робототехнические комплексы разминирования

ЛУГАНСК, 10 июн — РИА Новости. Инженеры группировки войск «Центр» применяют робототехнические комплексы разминирования для расчистки территории от взрывоопасных предметов в Авдеевке, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Авдеевке военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск “Центр” в ходе разминирования гражданской инфраструктуры применили специальную технику и робототехнические комплексы разминирования для очистки местности от взрывоопасных предметов», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что для проделывания проходов в минных полях военнослужащие используют бронированную машину разминирования «Корт-Б» с установленным колейным минным тралом, позволяющим обезвреживать как противопехотные, так и противотанковые мины. Также для разминирования местности применяют робототехнический комплекс разминирования «Уран-6», оснащенный пятью различными сменными инструментами, которые позволяет саперу разминировать различных типы грунтов, управляя машиной с пульта радиоуправления и находясь на безопасном удалении.