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Более 45 ДТП произошло в Иркутской области за прошедшую неделю

В авариях пострадало 66 человек, из них 15 несовершеннолетние.

Источник: ГУ МВД

В период с 3 по 9 июня на дорогах Иркутской области произошло 47 аварий. Различные травмы получили 51 взрослых и 15 несовершеннолетних. Для четверых дорожно-транспортные происшествия закончились летальным исходом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД Иркутской области.

— С участием водителей, нарушивших требование ОСАГО произошло 22 ДТП, в 13 случаях автомобилисты управляли транспортными средствами, не имея водительского удостоверения, а также в 5 фактах оставили место происшествия, — пояснили полицейские.

В четырех случаях водители игнорировали правила проезда пешеходного перехода, в семи — выбирали не соответствующую скорость для движения в конкретных районах. Не менее пяти раз водители выезжали на встречную полосе.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю в столице Приангарья и районе произошло 23 аварии, в одной из них погиб ребенок.