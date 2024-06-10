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В Хабаровске 5-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

Инцидент проверяет прокуратура.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровске девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна многоэтажного дома. Ведётся проверка случившегося, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл днём 9 июня в Железнодорожном районе. В квартире дома по улице Больничной 5-летняя девочка забралась на подоконник и облокотилась на сетку от комаров. Конструкция не выдержала и сломалась, из-за чего ребёнок потерял равновесие и упал за землю.

В результате падения девочка была госпитализирована с травмами. Сейчас она находится в больнице под наблюдением специалистов.

По факту произошедшего районная прокуратура инициировала проверку.

«Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

несчастный случай