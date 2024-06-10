В Дальнегорске неизвестный отстреливает домашних кошек

Это не первый случай, когда кошки попадают под прицел агрессивных личностей. Не так давно «Комсомолка» рассказывала, как жители Находки средь бела дня пристрелили кошку своих соседей. Ольга вместе с дочерью занималась уборкой придомового участка, когда услышала оглушительный выстрел. Женщина пошла на звук и увидела соседа, который стоял над трупом их кошки Кэтти.