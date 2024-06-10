В Дальнегорске неизвестный отстреливает домашних кошек

В Дальнегорске кто-то отстреливает котов. Труп животного обнаружили на улице Нагорной. В этом же районе раненый питомец кое-как добрался до дома. Хозяйка животного вовремя обратилась за помощью к ветеринарам, трагедии удалось избежать. Люди просят просмотреть записи с камер видеонаблюдения и найти этого бессовестного человека, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Женщина, чей питомец пострадал от рук живодера, просит людей внимательнее следить за своими котами и не отпускать их на улицу до тех пор, пока этого мерзавца не найдут. Кадры с выжившим питомцем мы опубликовали в нашем Telegram-канале.
«Мои коты не пробираются в чужие курятники, им кроме сухого корма больше ничего не нужно. Они абсолютно домашние. Максимум — могут на заборе посидеть. Этот человек стреляет ради куража. Будьте бдительны!».
Это не первый случай, когда кошки попадают под прицел агрессивных личностей. Не так давно «Комсомолка» рассказывала, как жители Находки средь бела дня пристрелили кошку своих соседей. Ольга вместе с дочерью занималась уборкой придомового участка, когда услышала оглушительный выстрел. Женщина пошла на звук и увидела соседа, который стоял над трупом их кошки Кэтти.