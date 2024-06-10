Мужчина, потерявший сознание в центре Владивостока, переведен на ИВЛ

Из-за заболевания сердца и сосудов, которое атаковало мужчину вечером накануне, 9 июня, он потерял сознание и упал в районе ТЦ «Изумруд». Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего откачали после клинической смерти и доставили в больницу.