Мужчина, потерявший сознание в центре Владивостока, переведен на ИВЛ

У мужчины, который упал без сознания в центре Владивостока, диагностировали сосудистую катастрофу, сообщил «Комсомолке» представитель регионального минздрава.
«Пациент размещен в ВКБ № 1 в крайне тяжелом состоянии. Находится в реанимации неотложной кардиологии на ИВЛ», — пояснил собеседник.
Из-за заболевания сердца и сосудов, которое атаковало мужчину вечером накануне, 9 июня, он потерял сознание и упал в районе ТЦ «Изумруд». Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего откачали после клинической смерти и доставили в больницу.
Напомним, сосудистые катастрофы уносят больше жизней, чем другие болезни. Они зачастую являются результатом неправильного образа жизни.