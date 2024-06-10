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Мужчина, потерявший сознание в центре Владивостока, переведен на ИВЛ

Медики сообщили, что житель Владивостока, которому стало плохо в центре города, в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

У мужчины, который упал без сознания в центре Владивостока, диагностировали сосудистую катастрофу, сообщил «Комсомолке» представитель регионального минздрава.

«Пациент размещен в ВКБ № 1 в крайне тяжелом состоянии. Находится в реанимации неотложной кардиологии на ИВЛ», — пояснил собеседник.

Из-за заболевания сердца и сосудов, которое атаковало мужчину вечером накануне, 9 июня, он потерял сознание и упал в районе ТЦ «Изумруд». Очевидцы вызвали скорую, пострадавшего откачали после клинической смерти и доставили в больницу.

Напомним, сосудистые катастрофы уносят больше жизней, чем другие болезни. Они зачастую являются результатом неправильного образа жизни.

здоровье