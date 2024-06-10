Двое детей пострадали в ДТП в Свердловской области

Как сообщается в telegram-канале ГИБДД региона, авария произошла вечером 9 июня у Нижнего Тагила, на 8 км автодороги Николо-Павловское — Алапаевск. Водитель Nissan, женщина 1988 г.р., выезжая со второстепенной дороги, не уступила преимущество Kia Rio, который ехал по главной полосе. В результате Kia, которым управляла женщина 1987 г.р., слетел в кювет.