Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

«Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев», — сообщили источник в силовом ведомстве.
По словам собеседника агентства, пленный сообщил, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он и решился на побег.
Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на Покровском, Кураховском, Купянском, Харьковском направлениях. Генштаб ВСУ при этом ранее уже признавал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отмечал «тактический успех» российских войск.