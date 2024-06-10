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Украинский солдат переплыл Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

ГЕНИЧЕСК, 10 июн — РИА Новости. Украинский солдат на плоту из пустых пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен российской армии, предварительно выйдя на связь с российскими военными через чат-бот Free soldier, сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах.

Источник: Прокуратура Красноярского края

«Украинский военный переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды. Ранее он вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier. Его переход готовили около трех месяцев», — сообщили источник в силовом ведомстве.

По словам собеседника агентства, пленный сообщил, что его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на Харьковское направление, поэтому он и решился на побег.

Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский 5 июня заявил о сложной ситуации на Покровском, Кураховском, Купянском, Харьковском направлениях. Генштаб ВСУ при этом ранее уже признавал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отмечал «тактический успех» российских войск.