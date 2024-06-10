В Карагандинской области раскрыли группу «черных риелторов»

По данным МВД, преступники, среди которых были юристы, адвокаты и нотариус, незаконно переоформляли квартиры пенсионеров, инвалидов и лиц с алкогольной и наркотической зависимостью.
«13 мая в ходе проведения обысковых мероприятий изъяты документы на различные объекты недвижимости и персональные данные физических лиц. Всего задержано 28 фигурантов преступной группы. Проводится проверка на причастность к аналогичным преступлениям. Расследование осуществляется по факту мошенничества в особо крупном размере».
Как выяснилось, один из активных участников криминальной группы является сторонником деструктивного религиозного течения.