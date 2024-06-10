По распоряжению главы СК РФ в Иркутской области вновь возбуждено закрытое уголовное дело

Поводом для вмешательства главы СК стало обращение о «несогласии с результатами установления обстоятельств причинения работнику тяжкого вреда здоровью в результате нарушения требований промышленной безопасности в ООО “Иркутская нефтяная компания”, находящемся в Усть-Кутском районе, оставленное в аккаунте его приёмной в соцсети “ВКонтакте”.
Как напомнили в пресс-службе иркутского Следкома, речь идет о ЧП, произошедшем в декабре 2022 года в цехе переработки газа. Из-за возгорания тогда погибла работница одной из подрядных организаций, один мужчина получил термические ожоги, еще четыре человека пострадали.
«В СУ СК России по Иркутской области расследовалось уголовное дело, которое в последующем прекращено», — говорят следователи.
Теперь, по указанию Александра Бастрыкина, производство по уголовному делу возобновлено и расследование будет продолжаться до «победного», то есть до направления в суд.