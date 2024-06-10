По распоряжению главы СК РФ в Иркутской области вновь возбуждено закрытое уголовное дело

Как напомнили в пресс-службе иркутского Следкома, речь идет о ЧП, произошедшем в декабре 2022 года в цехе переработки газа. Из-за возгорания тогда погибла работница одной из подрядных организаций, один мужчина получил термические ожоги, еще четыре человека пострадали.