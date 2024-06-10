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УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ

ДОНЕЦК, 10 мая — РИА Новости. За прошедшую неделю УФСБ России по ДНР над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой пресечена работа 237 украинских беспилотников, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«Над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой обнаружено и перехвачено 237 украинских беспилотников», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как отмечается в ведомстве, системой РЭБ «Купол» в Кировском и Петровском районах Донецка поражены 3 вражеских дрона, несущих на себе самодельные взрывные устройства, один из которых был дополнительно заминирован, также вблизи Волновахи и улице Бирюзова в Донецке подавлены два коптера типа «Баба Яга», в том числе один под управлением системы «Starlink», вооруженные противотанковыми авиационными бомбами.

Взрывотехники УФСБ с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотники и уничтожили взрывоопасные предметы накладными зарядами на месте, сообщают в УФСБ России по ДНР.

ФСБ