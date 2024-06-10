УФСБ перехватило над ДНР за неделю более 230 беспилотников ВСУ

Как отмечается в ведомстве, системой РЭБ «Купол» в Кировском и Петровском районах Донецка поражены 3 вражеских дрона, несущих на себе самодельные взрывные устройства, один из которых был дополнительно заминирован, также вблизи Волновахи и улице Бирюзова в Донецке подавлены два коптера типа «Баба Яга», в том числе один под управлением системы «Starlink», вооруженные противотанковыми авиационными бомбами.