Двое жителей Хабаровска перевели мошенникам более миллиона рублей

Два жителя Хабаровска стали жертвами телефонных мошенников. В обоих случаях аферисты выдали себя за представителей организаций и убедили людей в переводе крупных сумм денег. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Житель Индустриального района, работающий сторожем, перевел на свой якобы брокерский счет 914 тысяч рублей, из них 600 тысяч рублей — заемные, а 314 тысяч рублей — личные сбережения, в надежде на дополнительный заработок. Когда он решил вернуть свои вложенные финансы с процентами, то обнаружил, что его инвестиционный счет оказался заблокирован», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.
Другой местный житель, 19-летний молодой человек, также стал жертвой мошенников. Ему позвонила незнакомка, представилась главным специалистом управления по защите персональных данных и сообщила, что якобы аккаунт потерпевшего на портале государственных услуг взломали неизвестные.
Аферистка прислала в смс-сообщении новый пароль. Когда заявитель при помощи нового пароля вошел на свою страничку, то обнаружил в папке с его паспортными данными прикрепленную доверенность, которая наделяла неизвестного человека пользоваться его денежными средствами и банковскими счетами. Поверив информации, спасая сбережения, молодой человек под диктовку мошенников перевел 415 тысяч рублей на «безопасный» счет.