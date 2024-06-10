Двое жителей Хабаровска перевели мошенникам более миллиона рублей

«Житель Индустриального района, работающий сторожем, перевел на свой якобы брокерский счет 914 тысяч рублей, из них 600 тысяч рублей — заемные, а 314 тысяч рублей — личные сбережения, в надежде на дополнительный заработок. Когда он решил вернуть свои вложенные финансы с процентами, то обнаружил, что его инвестиционный счет оказался заблокирован», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.