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Полиция ищет устроившего стрельбу в кафе в Крымске

Полиция ищет устроившего стрельбу в кафе в Крымске, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 9 июня около 03:10. Прибывшие на место полицейские установили, что 31-летний мужчина несколько раз выстрелил из предмета, похожего на пистолет, в сторону оппонента. Пострадавшему в результате конфликта оказали медпомощь, угрозы для его жизни нет.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в Сочи ищут мужчину, стрелявшего в сторону девушки на улице из винтовки.

В соцсетях местная жительница рассказала, что вечером 13 мая в Завокзальном микрорайоне ее дочь шла по улице Параллельной. Навстречу шел мужчина с винтовкой в руках. Он несколько раз выстрелил в сторону девушки, но не попал.