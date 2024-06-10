Полиция ищет устроившего стрельбу в кафе в Крымске

В соцсетях местная жительница рассказала, что вечером 13 мая в Завокзальном микрорайоне ее дочь шла по улице Параллельной. Навстречу шел мужчина с винтовкой в руках. Он несколько раз выстрелил в сторону девушки, но не попал.