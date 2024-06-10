Суд огласил приговор мигрантам за убийство мужчины и нападение на бойца СВО

Красноярский краевой суд признал виновными четырёх уроженцев Азербайджана в убийстве мужчины, а также в покушении на ветерана специальной военной операции и его супругу. Мигранты получили от 4 до 17 лет колонии.
По данным Следственного комитета, убийство и нападение произошли утром 26 августа в городе Шарыпово Красноярского края. Трое пьяных уроженцев Азербайджана устроили конфликт с двумя отдыхающими в баре. В конфликт вмешалась супружеская пара, отдыхавшая в этот момент в заведении.
В какой-то момент конфликт закончился, но один из мигрантов позвонил своему брату, чтобы тот привёз молотки и другие инструменты. Он захотел напасть на обидчиков, другие поддержали идею. Через некоторое время приехала машина, и компания достала из багажника арматуры и молотки, а один из них вооружился ножом, который прятал у себя в кармане.
Пострадавших доставили в больницу, а полицейские нашли и задержали нападавших. Следственный комитет возбудил и расследовал уголовное дело по статьям 105 УК РФ (убийство) и 213 УК РФ (покушение на убийство). По данным источников krsk.aif.ru в правоохранительных органах, выживший в драке мужчина является ветераном специальной военной операции.
Красноярский краевой суд признал подсудимых — Мурза Юнанов, Майис и Гусейн Гусейновы, Магеррам Мамедов — виновными. Юнанову за убийство мужчины назначили 17 лет колонии строгого режима, а остальным — 4 года в колонии общего режима. Кроме того, Юнанова обязали выплатить один миллион рублей в пользу родственников погибшего. Приговор пока не вступил в законную силу.