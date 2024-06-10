Суд огласил приговор мигрантам за убийство мужчины и нападение на бойца СВО

В какой-то момент конфликт закончился, но один из мигрантов позвонил своему брату, чтобы тот привёз молотки и другие инструменты. Он захотел напасть на обидчиков, другие поддержали идею. Через некоторое время приехала машина, и компания достала из багажника арматуры и молотки, а один из них вооружился ножом, который прятал у себя в кармане.