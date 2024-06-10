Собака прокусила ногу жительнице Перми в районе Гайвинского рынка

Собака укусила за ногу жительницу Перми в районе Гайвинского рынка, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
Информация об инциденте появилась в телеграм-канале «ЧП Пермь» 7 июня. Жительница Перми сообщила, что на неё напала собака на улице Пулковской. По словам женщины, собака живёт на Гайвинском рынке.
«На меня набросилась местная рыночная собака, она хотела порвать мою собаку, но я её подняла вверх. Она меня очень сильно покусала за ногу, а моя собака убежала. Большое спасибо девушке, которая мне её поймала и привела. Я написала заявление в полицию», — сообщила автор публикации.
«В дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение от местной жительницы о том, что её покусала собака. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказали в городском УМВД.
По словам пострадавшей, директор рынка сообщил, что собака не принадлежит им, однако, позже животное было привязано к будке на территории учреждения.
На данный момент, полиция устанавливает обстоятельства происшествия.