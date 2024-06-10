Собака прокусила ногу жительнице Перми в районе Гайвинского рынка

«На меня набросилась местная рыночная собака, она хотела порвать мою собаку, но я её подняла вверх. Она меня очень сильно покусала за ногу, а моя собака убежала. Большое спасибо девушке, которая мне её поймала и привела. Я написала заявление в полицию», — сообщила автор публикации.