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Сточные воды затопили подвалы двух домов на Пригородной в Омске

Подвал одного из домов ранее уже заливало нечистотами.

Источник: Яндекс Карты

Подвалы двух домов в омских Нефтяниках затопили сточные воды. Речь идет о домах № 23/2 и № 27 на улице Пригородной.

Ранее подвал первого дома уже затапливало нечистотами. Причина — бесхозная канализация. Регулярные подтопления привели к тому, что в доме образовались трещины. Не так давно канализацию на баланс взял водоканал, но ситуация не изменилась.

В доме № 27 на Пригородной подвал затопило сточными водами в субботу, 8 июня. Как сообщает портал Om1, затопленное помещение осмотрели специалисты, но проблема осталась не решена.

Отметим, рядом с домом № 23/2 на Пригородной строился скандальный ЖК «Мирапорт». Ранее прокуратура признала стройку незаконной и обязала застройщика приостановить работы. На чиновников мэрии было заведено уголовное дело.

ЖКХ