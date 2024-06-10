Сточные воды затопили подвалы двух домов на Пригородной в Омске

Подвалы двух домов в омских Нефтяниках затопили сточные воды. Речь идет о домах № 23/2 и № 27 на улице Пригородной.
Ранее подвал первого дома уже затапливало нечистотами. Причина — бесхозная канализация. Регулярные подтопления привели к тому, что в доме образовались трещины. Не так давно канализацию на баланс взял водоканал, но ситуация не изменилась.
В доме № 27 на Пригородной подвал затопило сточными водами в субботу, 8 июня. Как сообщает портал Om1, затопленное помещение осмотрели специалисты, но проблема осталась не решена.
Отметим, рядом с домом № 23/2 на Пригородной строился скандальный ЖК «Мирапорт». Ранее прокуратура признала стройку незаконной и обязала застройщика приостановить работы. На чиновников мэрии было заведено уголовное дело.