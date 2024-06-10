На Урале пьяный водитель уходил от погони, но попался сотрудникам ГИБДД

В Алапаевске сотрудники ГИБДД исключили из дорожного процесса злостного нарушителя ПДД. Мужчина на отечественном автомобиле проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. Инцидент случился в поселке Асбестовский Алапаевского городского округа ночью 9 июня.
«Автоинспекторы начали преследование автомобилиста, неоднократно по громкой связи предъявляя требования об остановке, но водитель продолжал движение. Спустя некоторое время автомобилист самостоятельно остановил транспортное средство в лесном массиве», — рассказали в региональной ГИБДД.
Нарушителем оказался 45-летний мужчина, который ранее уже был лишен права управления за нетрезвое вождение. Освидетельствование показало наличие у водителя 0,963 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха.
В отношении гражданина составили три административных протокола, а машину поместили на спецстоянку. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нетрезвое вождение.