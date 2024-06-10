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Стрельбой в омичку с ребёнком заинтересовался федеральный Следком

Инцидент произошёл в Центральном округе города.

Источник: Om1.ru

Ранее читательница портала Om1.ru рассказала о вопиющей истории, произошедшей 5 июня возле дома № 77 по 22-й Линии. Конфликт случился между пьяными подростками и женщиной, гулявшей с младенцем.

«По возвращении домой планировала посидеть у подъезда, но там всё ещё было занято. На просьбу от меня и подруги уступить место началась агрессия. Один из молодых людей очень перепил, начал оскорблять и угрожать травматическим пистолетом», — рассказала омичка.

Угрозами молодые люди не ограничились. По словам женщины, подросток начал стрелять ей по ногам. После того, как конфликт закончился, омичка насчитала у себя пять ран от пуль, а кроме того, нашла в спинке коляски два пулевых отверстия.

Председатель Следкома России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Бражникову организовать процессуальную проверку и представить доклад.

СК