Стрельбой в омичку с ребёнком заинтересовался федеральный Следком

Ранее читательница портала Om1.ru рассказала о вопиющей истории, произошедшей 5 июня возле дома № 77 по 22-й Линии. Конфликт случился между пьяными подростками и женщиной, гулявшей с младенцем.
«По возвращении домой планировала посидеть у подъезда, но там всё ещё было занято. На просьбу от меня и подруги уступить место началась агрессия. Один из молодых людей очень перепил, начал оскорблять и угрожать травматическим пистолетом», — рассказала омичка.
Угрозами молодые люди не ограничились. По словам женщины, подросток начал стрелять ей по ногам. После того, как конфликт закончился, омичка насчитала у себя пять ран от пуль, а кроме того, нашла в спинке коляски два пулевых отверстия.
Председатель Следкома России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Бражникову организовать процессуальную проверку и представить доклад.