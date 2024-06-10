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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщило 10 июня Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее в этот день губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех беспилотников. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.