Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Брянской областью

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.
Ранее в этот день губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении трех беспилотников. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.