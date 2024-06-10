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В Уфе арматурщик упал с высоты во время сильного ветра

В Уфе арматурщик упал с высоты во время сильного ветра.

Источник: Башинформ

Гострудинспекция в Башкирии начала расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 27-летний работник компании «Монолит-С». По данным пресс-службы ведомства, 6 июня на стройке многоэтажного жилого дома по улице Революционной в Советском районе Уфы арматурщик упал с высоты — его сбило монтируемой опалубкой, которую, по предварительной информации, в какой-то момент «повело» из-за порыва ветра.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение с тяжёлой травмой.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, подчеркнули в региональной гострудинспекции.