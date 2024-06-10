Пожару в автосалоне на Башиловской улице присвоили ранг 1-БИС

Речь идет о пожаре, произошедшем утром 10 июня. Загорелся автомобильный салон по адресу Башиловская улица, дом 2, строение 3. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 200 «квадратов».