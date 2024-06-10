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Пожару в автосалоне на Башиловской улице присвоили ранг 1-БИС

Пожару в автосервисе на Северном административном округе Москвы присвоили ранг 1-БИС.

Источник: РИА "Новости"

Тушение возгорания при постановке такого класса производят четыре расчета.

На данный момент вертолеты летят к точке сбора воды — Большому Садовому пруду, передает агентство городских новостей «Москва».

Речь идет о пожаре, произошедшем утром 10 июня. Загорелся автомобильный салон по адресу Башиловская улица, дом 2, строение 3. На данный момент сведения о пострадавших отсутствуют. Изначально площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, однако позже она увеличилась до 200 «квадратов».

На ряде столичных улиц из-за пожара перекрыли движение. Так, в связи с возгоранием движение отсутствует по 2-му Нижнемасловскому переулку от 2-й Квесисской улицы до 1-й Квесисской улицы.

пожары
МЧС