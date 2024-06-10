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После гибели парашютиста в Ленобласти возбудили уголовное дело

В воскресенье, 9 июня, в Ленинградской области при выполнении прыжка погиб парашютист.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном МСУТ СК России.

«38-летний спортсмен осуществлял прыжок с парашютом в группе из семи человек с АН-28. Установлено, что во время прыжка при открытии произошла закрутка основного парашюта, в результате чего мужчина получил смертельные травмы, ударившись о землю», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следователи уже осмотрели место происшествия, назначили экспертизы и организовали комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, несчастный случай произошел вечером в минувшее воскресенье. По данным транспортной прокуратуры, основной парашют не сработал, а запасной раскрылся поздно.

СК