После гибели парашютиста в Ленобласти возбудили уголовное дело

«38-летний спортсмен осуществлял прыжок с парашютом в группе из семи человек с АН-28. Установлено, что во время прыжка при открытии произошла закрутка основного парашюта, в результате чего мужчина получил смертельные травмы, ударившись о землю», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.