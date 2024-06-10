В Среднеуральске начались поиски 17-летнего парня

На данный момент поисками 17-летнего парня занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом в МВД России по Среднеуральску, набрав +7 (343) 802−05−45 или 112, 102. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться к руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталье по номеру 89000440220 или старшему координатору Евгению по номеру 89002147026.