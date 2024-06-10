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В Среднеуральске начались поиски 17-летнего парня

На Урале сутки ищут подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Среднеуральске начались поиски 17-летнего молодого человека. Парень пропал 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряд «Прорыв».

— Приметы: рост — 185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы черные, — рассказали волонтеры.

В день исчезновения подросток был одет в черную кофту с капюшоном, темно-зеленые шорты и черные кроссовки.

На данный момент поисками 17-летнего парня занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом в МВД России по Среднеуральску, набрав +7 (343) 802−05−45 или 112, 102. Также со всей имеющейся информацией вы можете обратиться к руководителю поискового отряда «Прорыв» Наталье по номеру 89000440220 или старшему координатору Евгению по номеру 89002147026.