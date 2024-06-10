В Среднеуральске начались поиски 17-летнего парня

В Среднеуральске начались поиски 17-летнего молодого человека. Парень пропал 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряд «Прорыв».
— Приметы: рост — 185 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленого цвета, волосы черные, — рассказали волонтеры.
В день исчезновения подросток был одет в черную кофту с капюшоном, темно-зеленые шорты и черные кроссовки.
На данный момент поисками 17-летнего парня занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом в МВД России по Среднеуральску, набрав