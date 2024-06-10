Аэропорт Казани закрыт для самолетов по соображениям безопасности

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Самолеты перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск и Самару.
В последний раз казанский аэропорт закрывали 3 июня. Тогда семь самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково). До этого, 31 мая, в Татарстане в течение нескольких часов не работали аэропорты Казани и Нижнекамска. Причиной стал украинский беспилотник, который сбили средствами ПВО.