Аэропорт Казани закрыт для самолетов по соображениям безопасности

В последний раз казанский аэропорт закрывали 3 июня. Тогда семь самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково). До этого, 31 мая, в Татарстане в течение нескольких часов не работали аэропорты Казани и Нижнекамска. Причиной стал украинский беспилотник, который сбили средствами ПВО.