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Аэропорт Казани закрыт для самолетов по соображениям безопасности

Росавиация сообщила, что с 08:02 аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В последние недели аэропорт регулярно прекращает работу из-за угрозы атаки беспилотников. Обычно ограничения снимаются через несколько часов.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Самолеты перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск и Самару.

В последний раз казанский аэропорт закрывали 3 июня. Тогда семь самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы в Ульяновск, Самару, Чебоксары, Уфу и Москву (Внуково). До этого, 31 мая, в Татарстане в течение нескольких часов не работали аэропорты Казани и Нижнекамска. Причиной стал украинский беспилотник, который сбили средствами ПВО.