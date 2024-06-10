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В Башкирии по вине водителя без прав погиб пешеход

В Башкирии по вине водителя без прав погиб пешеход.

Источник: Башинформ

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».

Как сообщили в пресс-службе инстанции, в декабре прошлого года мужчина за рулем «Дэу Нексии» без водительского удостоверения, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В ДТП потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.

Подсудимый признал вину и возместил моральный вред. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.