В Башкирии по вине водителя без прав погиб пешеход.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами».
Как сообщили в пресс-службе инстанции, в декабре прошлого года мужчина за рулем «Дэу Нексии» без водительского удостоверения, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ДТП потерпевшего доставили в больницу, где он скончался.
Подсудимый признал вину и возместил моральный вред. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.
Приговор пока не вступил в законную силу.