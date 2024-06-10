В Воронеже сгорел первый этаж здания

В понедельник, 10 июня, ночью в Коминтерновском районе загорелось заброшенное здание по адресу: улица Электросигнальная, 4. Сотрудникам МЧС сообщили о возгорании в 2.07. Огонь тушили 12 специалистов спасательного ведомства, приехавших на трех пожарных машинах.
Пожарные справились с пламенем в 2.25. К тому времени в заброшенном здании (в этом микрорайоне много неэксплуатируемых производственных корпусов) огонь повредил первый этаж на площади 20 квадратных метров. Ночью там никто не бродил, поэтому пострадавших не было.
Еще одно ночное ЧП случилось на 10 километре дороги Буйловка-Николаевка в Павловском районе. Там 10 июня в 3.25 загорелась «шестерка». Автомобиль потушили в 3.39. Но к тому времени от него практически ничего не осталось.