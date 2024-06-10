В Воронеже сгорел первый этаж здания

Пожарные справились с пламенем в 2.25. К тому времени в заброшенном здании (в этом микрорайоне много неэксплуатируемых производственных корпусов) огонь повредил первый этаж на площади 20 квадратных метров. Ночью там никто не бродил, поэтому пострадавших не было.