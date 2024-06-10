Мужчина погиб при пожаре в Приморском районе Петербурга

Информация о возгорании на Морской улице, д. 8 поступила на пульт дежурного «01» в 06:35, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В каркасно-дощатом доме размером 6×8 м выгорел чердак. Огонь также охватил сарай площадью 8 кв. м.
Пожар удалось ликвидировать в 07:43 силами десяти спасателей и двух единиц техники. На месте ЧП был обнаружен погибший мужчина. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшее воскресенье в Петербурге тушили пожар в спорткоплексе «СКА Арена». Площадь возгорания там составила около 225 кв. м.