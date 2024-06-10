Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб при пожаре в Приморском районе Петербурга

Крупный пожар со смертельным исходом произошел рано утром 10 июня в Приморском районе Петербурга.

Информация о возгорании на Морской улице, д. 8 поступила на пульт дежурного «01» в 06:35, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В каркасно-дощатом доме размером 6×8 м выгорел чердак. Огонь также охватил сарай площадью 8 кв. м.

Пожар удалось ликвидировать в 07:43 силами десяти спасателей и двух единиц техники. На месте ЧП был обнаружен погибший мужчина. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшее воскресенье в Петербурге тушили пожар в спорткоплексе «СКА Арена». Площадь возгорания там составила около 225 кв. м.

пожары